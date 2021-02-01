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العاهل المغربي يجري مباحثات هاتفية مع الرئيس النيجيري

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العاهل المغربي يجري مباحثات هاتفية مع الرئيس النيجيري العاهل المغربي يجري مباحثات هاتفية مع الرئيس النيجيري

مصراوي Masrawy

12:40 ص الإثنين 01 فبراير 2021

الرباط - (أ ش أ):

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الأحد، مباحثات هاتفية مع رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمد بوهاري، استعرض خلالها التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

أفاد بيان الديوان الملكي المغربي، اليوم، أن المباحثات الهاتفية تطرقت إلى مواصلة المشاريع الاستراتيجية بين البلدين وإنجازها خط الغاز نيجيريا-المغرب وإنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة في نيجيريا.

يذكر أن العاهل المغربي زار نيجيريا في ديسمبر 2016، كما زار الرئيس النيجيري المغرب في يونيو 2018.

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