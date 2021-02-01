تفريغ 30 ألف طن ذرة وتداول 26 سفينة بميناء دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 26 سفينة بضائع، تزامنا مع استقرار حالة الطقس، واستمرار حركتي الشحن والتفريغ.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، أن حركة الصادر من البضائع، الأحد تضمنت 800 طن رمل، و20595 طن فوسفات و1816 طن يوريا و464 طن ورق مناديل و3360 طن زيت طعام.

أضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد شملت 29800 طن ذرة و7145 طن حديد، و2297 طن خردة و560 طن خشب زان.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 73506 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 46502 طنا.