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المفوضية الأوروبية: وضع لقاحات كورونا سيكون "صعبا جدا" في مارس وأبريل

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المفوضية الأوروبية: وضع لقاحات كورونا سيكون "صعبا جدا" في مارس وأبريل المفوضية الأوروبية: وضع لقاحات كورونا سيكون "صعبا جدا" في مارس وأبريل

مصراوي Masrawy

11:47 م الأحد 31 يناير 2021

وكالات:

أعلنت المفوضية الأوروبية، أن وضع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، سيكون "صعبا جدا"، في مارس وأبريل المقبلين، وذلك بحسب ما ذكرته قناة الشرق.

وكان الاتحاد الأوروبي أكد أنه سيطبق ضوابط تصدير على لقاحات المُنتجة في أراضيه، وسط خلاف حول نقص في التسليم.

وقالت المفوضية الأوروبية إن "حماية مواطنينا وسلامتهم هي أولوية والتحديات التي نواجهها الآن لم تترك لنا خيارا سوى اتخاذ إجراء".

والاتحاد الأوروبي في نزاع علني مع شركة أسترازينيكا للصناعات الدوائية بشأن الإمدادات.

وتتعرض الكتلة لضغوط متزايدة بسبب الوتيرة البطيئة لتوزيع اللقاح.

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مصراوي Masrawy

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