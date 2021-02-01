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تونس: تسجيل 1417 إصابة جديدة و74 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

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تونس: تسجيل 1417 إصابة جديدة و74 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة تونس: تسجيل 1417 إصابة جديدة و74 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

11:39 م الأحد 31 يناير 2021

تونس - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة التونسية مساء اليوم الأحد تسجيل 1417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 208 ألاف و885 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم تسجيل 74 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و754 حالة.

وأوضحت أنه تم تسجيل شفاء 1286 حالة من الإصابة بفيروس كورونا.. مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 9 آلاف و154 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 422 حالة، إلى جانب 148 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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