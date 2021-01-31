"الأربعينية منعت كارثة".. مصدر بالإنقاذ النهري يكشف مفاجأة في "حادث المراغة"

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سوهاج – عمار عبدالواحد:

أنهت قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية في سوهاج، مساء اليوم الأحد، تمشيط موقع حادث إنقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" في ترعة نجع حمادي الشرقية، بناحية قرية اقصاص دائرة مركز المراغة شمالي المحافظة، للتأكد من عدم وجود ضحايا أو مصابين بموقع الحادث.

وأفاد مصدر بوحدة الإنقاذ النهري بسوهاج أنه لولا عناية الله وتوقيت السُدة الشتوية والانخفاض الشديد لمنسوب المياه في الترعة والمعروف بالمحافظة بـ "الأربعينية" لارتفع عدد ضحايا الحادث إلى أكثر من ذلك، ومنع وقوع كارثة.

وأشار المصدر – الذي فضل عدم ذكر اسمه – أن ترعة نجع حمادي الشرقية التي شهدت الحادث من الترع الكُبرى بنطاق المحافظة، وأن المياه لا تخلو منها ولا يقل منسوبها لانها تغذي ترع أخرى بالمياه، لافتًا إلى أن الحادث لو قع في غير أيام السدة الشتوية لغرقت السيارة بالكامل ولما ظهر منها شيئًا، ولكن العناية الإلهية كانت مفاجأة للجميع.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة أجرة في ترعة بدائرة مركز المراغة نتيجة اصطدامها مع دراجة نارية ووجود متوفين ومصابين.

ولقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 أخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، مساء اليوم الأحد، في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص في ترعة بناحية قرية اقصاص دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

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