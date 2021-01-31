الاتفاق يستأنف تحضيراته بنشوة الفوز.. و"دوكارا" يصل الدمام

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بنشوة الفوز استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم الأحد على ملعب عبد الله الدبل بنادي الاتفاق بعد تغلبه أمس على الاتحاد بهدفين دون مقابل.

يأتي ذلك تحضيرًا لمواجهة مضيفه العين الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ17 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين استرجاعية للمجموعة التي شاركت في مباراة الاتحاد، فيما أدى بقية اللاعبين تمارين لياقية بالكرة، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزءٍ من الملعب.

من جهة أخرى عاد المهاجم السنغالي سليمان دوكارا إلى الدمام يوم أمس السبت بعد إجازة اضطرارية قضاها خارج المملكة عدة أيام.