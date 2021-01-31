أخبار عاجلة

بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به! -
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع -
الجامعة العربية ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا -
اليوم.. دعوى عدم دستورية سن حضانة الفتيات وسن الرؤية -
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
"الإذاعة والتليفزيون" تؤكد احترامها للمتقاعدين وتوضح: "اسأل السعودية" فُسِّر بشكل خاطئ -
النواب الليبي يعلن دعم السلطة التنفيذية الموحدة في البلاد حال نيلها الثقة -
اليمن يرحب بتعيين تيم ليندر مبعوثاً خاصاً للرئيس الأمريكي -
السودان: إجراءات أمنية في "القضارف" لتأمين الولاية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مباحثات بين المفوضية الأوروبية ورؤساء شركات الأدوية حول استراتيجية مكافحة كورونا

Print
مباحثات بين المفوضية الأوروبية ورؤساء شركات الأدوية حول استراتيجية مكافحة كورونا مباحثات بين المفوضية الأوروبية ورؤساء شركات الأدوية حول استراتيجية مكافحة كورونا

مصراوي Masrawy

10:30 م الأحد 31 يناير 2021

بروكسل - (د ب أ)

أجرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، محادثات استراتيجية مع سبعة رؤساء تنفيذيين من شركات أدوية وقعت عقود لتوريد لقاح (كوفيد-19) إلى الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، حيث يواجه التكتل ضغوطا هائلة بشأن استراتيجيته للتلقيح ضد الفيروس.

وقالت فون دير لاين، في بيان مكتوب أرسل بعد المؤتمر الذي عقد عبر الفيديو: "لقد أبرز الوباء أن قدرات التصنيع تشكل عاملاً مقيدًا. ومن الضروري مواجهة هذه التحديات".

وركز الاجتماع على الاستعداد للوباء والسلالات المتحورة من فيروس كورونا المستجد والتصنيع، وفقا للبيان الصحفي.

وأوضحت فون دير لاين أن المفوضية ستنشئ هيئة جديدة للاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية في الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع القطاع الخاص للمساعدة في توقع التهديدات والتوصل إلى استجابات، مع إطلاق خطة تجريبية بالفعل.

وشددت فون دير لاين على أن "الصناعة ستكون شريكا مهما" في تحسين الاستعداد طويل المدى ولكن أيضًا فى تحديات (كوفيد-19) الأكثر إلحاحًا.

وكان من بين الحاضرين، شركة استرازينيكا البريطانية السويدية، التي دخلت حاليًا في مواجهة مع الاتحاد الأوروبي بسبب تأخيرات كبيرة في التسليم للدفعات الأولى من 300 مليون جرعة طلبها التكتل.

وتحدثت فون دير لاين، بنبرة تصالحية قائلة "لقد كان اجتماعًا بناء للغاية، مع العديد من الاقتراحات العملية".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

لبنان تسجِّل 3071 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان تسجِّل 3071 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان تسجِّل 3071 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان تسجِّل 3071 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية