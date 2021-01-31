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التأمين الشامل.. نجاح 14 عملية جراحية في تخصص العظام ببورسعيد

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التأمين الشامل.. نجاح 14 عملية جراحية في تخصص العظام ببورسعيد التأمين الشامل.. نجاح 14 عملية جراحية في تخصص العظام ببورسعيد

مصراوي Masrawy

10:24 م الأحد 31 يناير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، اليوم الأحد، عن إجراء 14 عملية ناجحة ومتنوعة في تخصص العظام تراوحت حدتها ما بين عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى ومتقدمة وتتطلب مهارة خاصة في الإجراء.

وأشار الدكتور مصطفى شعبان، مدير مستشفى التضامن ببورسعيد، خلال كلمته بورشة عمل لجراحات العظام بالمستشفى، إلى أنه شارك أمهر أطباء جراحات العظام المختلفة بالمستشفى والبالغ عددهم 11 طبيب، لافتا إلى أن العمليات جرت في إطار ورشة العمل شملت عمليات ما بين تغيير مفاصل الركبة، تثبيت مفصل ركبة، مناظير الركبة وإصلاح الغضاريف والرباط الصليبي ، وإصلاح قطع بالرباط الخارجي للكاحل.

وأكد أنه على مدار عام كامل واجه فيه العالم الكثير من التحديات خلال جائحة كورونا نجحت مستشفى التضامن في إجراء العديد من العمليات الجراحية العامة والتخصصية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، تراوحت حدتها ما بين عمليات كبرى ومتقدمة وذات مهارة وذات طابع خاص، لافتًا إلى إجراء أكثر من 1350 عملية جراحية.

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