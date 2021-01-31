12 شخصًا.. ننشر أسماء مصابي "حادث المراغة" في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج - عمار عبدالواحد:

حصل موقع "مصراوي" على أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج.

وضمت قائمة الأسماء: مهاب أحمد عبدالراضي 32 عامًا مصابًا بكسر بالذراع الأيسر، محمد أحمد علي 20 عامًا مصابًا بكسر مضاعف بالقدم اليسرى، كمال نعيم خليل 31 عامًا مصابًا بكسر بذراع الأيسر، محمد أحمد عثمان 46 عامًا مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج

كما ضمت: محمود أحمد السيد 28 عامًا مصابًا بكسر بالذراع الأيسر، عاطف محمد خضيري 45 عامًا مصابًا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، محمد علي فزاع 27 عامًا مصابًا بسحجات وكدمات، نفيسة مصطفى أحمد 55 عامًا مصابة بسحجات وكدمات، وريهام رفعت محمد 25 عامًا مصابة بسحجات وكدمات، ابتسام خليفه محمد 30 عامًا مصابًا باشتباه كسر باليد اليسرى، عمر محمد مختار 32 عامًا مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد هاشم عبدالمولى 21 عامًا مصابًا باشتباه كسر بالكتف الأيمن.

جرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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