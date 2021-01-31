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جي بي سي نيوز :- أبعدت عناصر من الجيش اللبناني، الجمعة، عشرات المحتجين عن مبنى سرايا مدينة طرابلس (مقرّ حكومي)، وسط المدينة (شمال).

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسميّة، تفرّق المحتجون في الشوارع الفرعية وقاموا برشق عناصر الجيش بالحجارة، دون ذكر كيفية إبعاد الجيش للمحتجين.

وجاء تدخل الجيش عقب تجمع عشرات الشبان أمام مدخل سرايا المدينة ورشق قوى الأمن بالحجارة، مردّدين "بدنا ناكل (نريد أن نأكل) جوعانين"، فألقت الأخيرة قنابل مسيلة للدموع لتفريقهم، بحسب الوكالة.

والجمعة، أوقف الجيش اللبناني، خمسة أشخاص على خلفية أحداث مدينة طرابلس (شمال)، التي شهدت أعمال شغب وإحراق مبنى بلدية المدينة ليل الأربعاء/الخميس.

وتشهد طرابلس منذ أيام حالة من الانفلات الأمني، إثر مواجهات بين قوى الأمن ومتظاهرين رافضين للأوضاع المعيشية والاقتصادية، حيث أسفرت عن سقوط 200 جريحا.

وانطلقت تلك الاحتجاجات مطلع الأسبوع الجاري، وتستمر الدعوات في طرابلس للنزول إلى الشارع، فيما تعزز قوى الأمن من إجراءاتها، ما ينذر بمزيد من العنف والمواجهات.

وفي سياق متصل، انطلقت مسيرة راجلة في مدينة صيدا (جنوب) تضامنًا مع المحتجين في طرابلس، وفق مراسل الأناضول.

ورفع عشرات المحتجين الأعلام اللبنانيّة وتوجّهوا أمام مبنى بلديّة صيدا، مطالبين بمساعدة ودعم الأسر الأكثر عوزًا.

وفي وقت سابق الجمعة، تجمّع عشرات المحتجين أمام مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة بدارو (شرقي بيروت)، رفضًا للغلاء المستشري، وفق مراسل الأناضول.

ويمر لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، وهو ما تسبب في تراجع غير مسبوق في قيمة الليرة مقابل الدولار، وانهيار القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.

وزاد من حدة الأزمة، تفشي فيروس كورونا، إضافةً إلى انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب الماضي، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.

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