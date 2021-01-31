أخبار عاجلة

بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به! -
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع -
الجامعة العربية ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا -
اليوم.. دعوى عدم دستورية سن حضانة الفتيات وسن الرؤية -
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
"الإذاعة والتليفزيون" تؤكد احترامها للمتقاعدين وتوضح: "اسأل السعودية" فُسِّر بشكل خاطئ -
النواب الليبي يعلن دعم السلطة التنفيذية الموحدة في البلاد حال نيلها الثقة -
اليمن يرحب بتعيين تيم ليندر مبعوثاً خاصاً للرئيس الأمريكي -
السودان: إجراءات أمنية في "القضارف" لتأمين الولاية -
"الشباب" يسعى لاستعادة الصدارة.. و"القادسية" يطمح لتحسين مركزه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. "عبدالله" شاب فاقد الأطراف يحقق بطولات ويمارس أصعب الرياضات ‏

Print
مدربته: أنا مؤمنة بقوة الروح والدافعية والهمة العالية التي يمتلكها.. وهو ملهم للعالم

شاهد..

فقد "عبدالله الغازي" أطرافه بسبب حادث مروري، تعرّض له قبل خمس سنوات، إلا أنه تحوّل بإرادته وعزيمته إلى "شخص ملهم، يمتلك إمكانيات رياضية متعددة ومتنوعة ومتميزة، يندر أن يكون له مثيل في الوطن العربي"، وذلك بحسب وصف مدربته منيرة الغامدي.

وكشف عبدالله لبرنامج الراصد أنه حصل على بطولات في رمي الجلة والرمح والسباحة، ويمارس حاليًا رياضات متعددة، منها ركوب الخيل والسباحة ورفع الأثقال وألعاب القوى والماراثون، وأيضًا الكروس فيت CrossFit التي تعد من أصعب المجالات الرياضية؛ إذ تتطلب لياقة عالية وبنية عضلية وقوة جسمانية.

ومن جهتها، قالت "منيرة الغامدي" المهتمة برياضة كمال الأجسام: "أنا مؤمنة بقوة الروح والدافعية والهمة العالية التي يمتلكها عبدالله؛ إذ كسر قوانين ركوب الخيل وقفز الحواجز".

ووصفته بأنه شخص ملهم؛ إذ أعرب لها عن أمنيته بأن يتمكن من تحقيق القفز المظلي من الطائرة.. متسائلة: "عن أي قوة وحماس وهمة نتحدث؟!". مشيرة إلى أنها ظهرت معه في البرنامج من أجل دعمه وتحفيزه لإبراز إمكانياته وقدراته المتميزة.

شاهد..

شاهد..

شاهد..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
آخر النهار | اليابان تدرس النموذج المصري في تنظيم مونديال اليد وتعليق المتحدث الرسمي للشباب والرياضة

آخر النهار | اليابان تدرس النموذج المصري في تنظيم مونديال اليد وتعليق المتحدث الرسمي للشباب والرياضة

من أجل الحفاظ على اللياقة ..  اتحاد الرياضة للجميع يضاعف طرق جمع النقاط للمستخدمين

من أجل الحفاظ على اللياقة ..  اتحاد الرياضة للجميع يضاعف طرق جمع النقاط للمستخدمين

من أجل الحفاظ على اللياقة ..  اتحاد الرياضة للجميع يضاعف طرق جمع النقاط للمستخدمين

من أجل الحفاظ على اللياقة ..  اتحاد الرياضة للجميع يضاعف طرق جمع النقاط للمستخدمين

وزير الرياضة و "القصبي" يدشنان "نكمل بعض ونصنع الفرق"

وزير الرياضة و "القصبي" يدشنان "نكمل بعض ونصنع الفرق"

شبكة عيون الإخبارية