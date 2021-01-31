بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة على "كوبري الدومة" في قنا

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مصراوي Masrawy

قنا-عبدالرحمن القرشي:

أصيب 5 أشخاص بينهم أب ونجليه، مساء اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة، على طريق كوبري الدومة بالأشراف الشرقية في قنا.

تلقي اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف يفيد بانقلاب سيارة ملاكي، على طريق كوبري الدومة بالأشراف الشرقية في قنا، أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وجاءت أسماء المصابين: عبداللاه إسماعيل عبدالمطلب، 73 عامًا، وابنيه إيناس عبداللاه إسماعيل، 29 عامًا، ومحمد عبداللاه إسماعيل، 39 عامًا، ومنصور محمود أبوالحسن، 52 عامًا، ونجله محمد منصور محمود، 25 عامًا.

جرى نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي، وحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.