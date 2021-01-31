إصابة جامع التبرعات البريطاني كابتن مور بكورونا

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مصراوي Masrawy

لندن - (د ب أ)

أصيب بشكل خطير السير توم مور البالغ من العمر 100 عامًا، جامع التبرعات البريطاني بشكل قياسي، الشهير بالكابتن توم، بمرض (كوفيد-19) حسبما أفادت ابنته على تويتر مساء اليوم الأحد.

وقالت إنه تم نقل والدها إلى المستشفى لإصابته بالتهاب رئوي.

وكتبت قائلة إنه "ظل بالمنزل معنا حتى اليوم عندما احتاج إلى مساعدة إضافية للتنفس. ويخضع للعلاج في جناح بأحد المستشفيات ، على الرغم من أنه ليس في وحدة للرعاية المركزة".

وجمع مور تبرعات بحوالي 8ر32 مليون جنيه إسترليني (45 مليون دولار) لخدمة الصحة الوطنية "إن إتش إس" خلال جائحة فيروس كورونا العام الماضي سيرا على الأقدام.

ونتيجة لذلك، منحته الملكة إليزابيث الثانية لقب فارس. إضافة إلى ذلك، تم تكريم المحارب القديم بالحرب العالمية الثانية بمنحه ترقية شرفية من رتبة كابتن إلى كولونيل.

وتصدر الكابتن توم، حيث لا يزال الكثيرون ينادونه بذلك، قوائم الغناء في بريطانيا بنسخته الخاصة به لنشيد كرة القدم "لن تسير وحدك أبدًا" وسجل الأغنية مع المغني والممثل البريطاني مايكل بول وكورال من خدمة الصحة الوطنية.