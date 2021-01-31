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ارتفاع 4 درجات.. الأرصاد تكشف طقس الاثنين (صور)

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ارتفاع 4 درجات.. الأرصاد تكشف طقس الاثنين (صور) ارتفاع 4 درجات.. الأرصاد تكشف طقس الاثنين (صور)

مصراوي Masrawy

09:49 م الأحد 31 يناير 2021

كتب– أسامة علي:

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الاثنين، يشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، بمعدل 4 درجات مئوية.

وأوضح خبراء الأرصاد، أن طقس الاثنين، دافئ على كافة مناطق الجمهورية، بارد ليلًا على القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديدة البرودة على شمال الصعيد وجنوب الصعيد، صقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأضاف الخبراء، أن هناك نشاط للرياح على غرب البلاد، يكون مثيرًا للرمال والأتربة، وتتأثر البلاد بوجود امتداد مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الاثنين:

القاهرة: العظمى 26 – الصغرى 15

الإسكندرية: العظمى 24 – الصغرى 14

الإسماعيلية: الكبرى 25 – الصغرى 14

المنصورة: العظمى 25 – الصغرى 13

العريش: العظمى 24 – الصغرى 13

أسيوط: العظمى 26 – الصغرى 7

أسوان: العظمى 27 – الصغرى 8

حلايب: العظمى 23 – الصغرى 17

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