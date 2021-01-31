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رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في زيارة للمتحف المصري الكبير (صور)

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رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في زيارة للمتحف المصري الكبير (صور) رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في زيارة للمتحف المصري الكبير (صور)

مصراوي Masrawy

09:44 م الأحد 31 يناير 2021

(مصراوي):

استقبل المتحف المصري الكبير اليوم الأحد، موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والوفد المرافق له، خلال زيارتهم الحالية لمصر.

واصطحبهم الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، في جولة تضمنت زيارة مركز ترميم الآثار والمعامل المختلفة به، والبهو حيث تمثال الملك رمسيس الثاني وعامود الملك مرنبتاح وتمثالان ملكيان من العصر البطلمي، بإلاضافة إلى الدرج العظيم وما به من آثار ضخمة.

وخلال الجولة أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والوفد المرافق له عن انبهارهم بالمتحف وتصميمه وواجهته الفريدة، والآثار المصرية الموجودة به وبما شاهدوه من إنجاز في هذا المشروع الضخم الذي ينتظره العالم أجمع.

كما أعربوا عن إعجابهم بمعامل الترميم المجهزة بأحدث الأجهزة العلمية، وبكفاءة ومهارة الأثريين والمرممين المصريين.

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