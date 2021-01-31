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مصرع شخصين في انهيار كوبري من العروق الخشبية بأسيوط

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مصرع شخصين في انهيار كوبري من العروق الخشبية بأسيوط مصرع شخصين في انهيار كوبري من العروق الخشبية بأسيوط

مصراوي Masrawy

09:52 م الأحد 31 يناير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الأحد، إثر انهيار كوبري من العروق الخشبية أعلى مصرف ري بقرية دشلوط بمركز ديروط في أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود حالتين وفاة.

أشارت التحريات إلى انهيار كوبري من العروق الخشبية أعلى مصرف ري بقرية دشلوط بمركز ديروط خاص بأحد المواطنين أمام منزله، ما أسفر عن وفاة "مخيمر.ر.ص" 38 عامًا، و"عبدالوهاب.م.ر" 13 عامًا.

جرى نقل الجثتين إلى مستشفى ديروط المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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