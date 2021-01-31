إصابة شخصين فى حادث اصطدام قطار القصب وسيارة نقل بأسوان

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مصراوي Masrawy

أسوان – إيهاب عمران :

أصيب شخصان اليوم الأحد، فى حادث إصطدام قطار الديكوفيل المخصص لنقل القصب من الحقول إلى المصنع بسيارة ربع نقل بقرية كلح الكرنك بمركز إدفو.

تلقى اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة إدفو، بتصادم قطار نقل القصب من قرية كلح الكرنك بمركز ادفو الى مصنع سكر ادفو، بسيارة ربع نقل مما أدى إلى خروج 3 عربات من القطار عن القضبان، وإصابة شخصين جرى نقلهما إلى مستشفى إدفو العام.

جرى تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.