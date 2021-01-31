"الحقيل" يوجِّه الأمانات والبلديات بتكثيف أعمال الرقابة للحد من انتشار كورونا

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للحد من انتشار الفيروس ومحاصرته

وجَّه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات السعودية بتكثيف جهودها لمواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) لحماية المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار الفيروس ومحاصرته.

وتضمنت التوجيهات تعزيز الرقابة على العاملين في المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة لضمان الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن هذه الأنشطة، واتباع الممارسات الغذائية الصحية الجيدة ضمن التدابير الوقائية بخصوص فيروس كورونا، إضافة إلى إلزام جميع عمالة التحميل والتنزيل بارتداء القفازات والكمامات، وتوعية وتثقيف جميع العاملين بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بين حين وآخر.

كما شملت التوجيهات إلزام جميع المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة باتباع الإجراءات الوقائية، وإيقاف العامل الذي تظهر عليه أعراض مرضية حماية للآخرين، فضلاً عن تنفيذ حملات تفتيشية وجولات رقابية على المحال التجارية والأسواق المركزية.

وتأتي هذه التوجيهات حرصًا من الوزارة على تكامل الجهود مع الجهات المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الاستباقية إسهامًا منها في الجهود التي تبذلها الدولة للسيطرة على الفيروس والحد من آثاره بإجراءات إدارية وصحية وبيئية وتوعوية.

وأكدت الوزارة أهمية استمرار أعمال النظافة العامة من خلال رفع حاويات النفايات أولاً بأول، ومن ثم تعقيمها، وتقيُّد عمال النظافة بالزي الموحد والنظافة الشخصية، وارتداء القفازات والكمامات والأقنعة الخاصة، إضافة إلى رش المبيدات الحشرية على حاويات النفايات وأماكن تجمعها، إضافة إلى إلزام جميع العاملين بالمنشآت الغذائية باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس، والالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة عن الوزارة.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أطلقت العديد من المبادرات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أبرزها تلك التي تهدف لتخفيف تجمعات العمالة في مقار السكن؛ إذ كانت التكدسات العمالية في المساكن واحدة من أبرز مظاهرها.