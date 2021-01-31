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بالأسماء.. مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في حادث سير بقنا

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بالأسماء.. مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في حادث سير بقنا بالأسماء.. مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في حادث سير بقنا

مصراوي Masrawy

09:41 م الأحد 31 يناير 2021

قنا-عبدالرحمن القرشي :

لقي شاب مصرعه وأصيب 2 آخرين، مساء اليوم الأحد، في حادث انقلاب توك توك على الطريق الصحراوي الغربي، بجوار دير نقادة، غرب محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف يفيد بورود بلاغ من النجدة عن وقوع حادث انقلاب توك توك، بجوار دير نقادة على الطريق الصحراوي الغربي، والذي أسفر عن مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين.

تبين إصابة كل من: محمود القط أحمد 56 عامًا، حاجر دنفيق سحجات وكدمات، ومحمود أبو الخير أحمد، 37 عامًا، حاجر دنفيق كسور متفرقة بالجسم، إلى مستشفى قنا العام، بينما توفى خالد عبد الفتاح سقاو، 34 عامًا، وضعت بمستشفى نقادة تحت تصرف النيابة.

تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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