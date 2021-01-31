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مستشار البيت الأبيض السابق : سيعود بفوز ساحق في انتخابات 2024

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مستشار البيت الأبيض السابق : ترامب سيعود بفوز ساحق في انتخابات 2024 مستشار البيت الأبيض السابق : سيعود بفوز ساحق في انتخابات 2024

مصراوي Masrawy

09:14 م الأحد 31 يناير 2021

واشنطن - (أ.ش.أ):

توقع بيتر نافارو المستشار السابق للبيت الأبيض أن يحقق الرئيس الأمريكي السابق دونالد " فوزا ساحقا " خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة بالولايات المتحدة.

وانتقد نافارو ، الذي عمل مستشارا لترامب في مجال التجارة والتصنيع ، في تصريحات نشرت اليوم الأحد، الرئيس الحالي جو بايدن لإصداره أوامر تنفيذية خلال الأسابيع الأولى له في السلطة وأبطل بها عددا من القرارات التي أصدرتها الإدارة السابقة.

وكان ترامب قد أشار في آخر خطاب له كرئيس يوم 20 يناير الجاري أمام حشد من مؤيديه في قاعدة أندروز العسكرية المشتركة إلى أن هذه لن تكون النهاية لطموحاته السياسية قائلا " نحن نحبكم ، وسوف نعود مجددا بصورة من الصور".

وبينما يرى بعض الجمهوريين أن المستقبل السياسي لترامب قد انتهى بعد أحداث السادس من يناير الجاري واقتحام مقر الكونجرس من جانب بعض أنصار الرئيس السابق من مثيري الشغب، يرى آخرون أن ترامب يمثل المستقبل بالنسبة للحزب الجمهوري.

ونوهت مصادر أمريكية إلى أن ترامب يدرس إمكانية الترشح لانتخابات 2024 الرئاسية، في الوقت الذي ذكر فيه أنه يخطط لحملة دعم لمرشحي الحزب الجمهوري بالكونجرس في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022.

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