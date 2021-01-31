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تحدث عن السبب.. المتهم بترك والدته في الشارع يبرر فعلته

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تحدث عن السبب.. المتهم بترك والدته في الشارع يبرر فعلته تحدث عن السبب.. المتهم بترك والدته في الشارع يبرر فعلته

مصراوي Masrawy

09:22 م الأحد 31 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أدلى موظف بالشباب والرياضة"، المتهم بترك والدته ملقاة في الشارع بمدينة بنها، بمحافظة القليوبية، بتفاصيل الواقعة أمام جهات التحقيق، قائلا "لم أكن أعلم بما حدث لأنها كانت في عناية أخي حسب اتفاقنا".

وأضاف المتهم خلال التحقيقات، شقتي صغيرة ولم تكن تسعني أنا ووالدتي وزوجتي وأبنائي، موضحا أنه فوجئ بمكوس والدته أسفل العقار الخاص به، قائلا "أخويا تركها أسفل العقار الذي اقطن به ولم يخبرني".

فيما قالت الأم خلال التحقيقات، ولادي اتغيروا معايا بعد ما خدوا كل اللي حيلتي وتركوني في الشارع، قائلة "أنا سيدة طاعنة في السن وليس لي أحد في الدنيا بعد وفاة زوجي سوى ابنائي، ولكني فوضت أمري لله رب العالمين".

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