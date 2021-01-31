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إصابة شخصين خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

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إصابة شخصين خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط إصابة شخصين خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

مصراوي Masrawy

09:05 م الأحد 31 يناير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب شخصان، اليوم الأحد، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين أولاد عمومة بقرية بني فيز بمركز صدفا في أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، عن مشاجرة بالأسلحة النارية بين أولاد عمومة بقرية بني فيز.

انتقل رجال الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة تبين إصابة "أحمد.ع.ف" 25 عامًا، وياسر.ع.ح" 55 عامًا بطلق ناري، بسبب خلاف على وضع بوص أمام المنزل.

تمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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