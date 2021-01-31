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محافظ سوهاج يزور مصابي "حادث المراغة"

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مصراوي Masrawy

09:04 م الأحد 31 يناير 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:
تفقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، مساء اليوم الأحد، الحالة الصحية لمصابي حادث إنقلاب سيارة ميكروباص في ترعة بمركز المراغة، أثناء تلقيهم العلاج بمستشفى سوهاج الجامعي، للاطمئنان على حالتهم الصحية.

واطمأن المحافظ على المصابين والخدمات الطبية المقدمة لهم، موجهًا بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم حتى تعافيهم وخروجهم من المستشفى، مقدما خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين.

كان طريق سوهاج أسيوط الزراعى عند مدخل مركز المراغه بقرية الشيخ يوسف قد شهد حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بترعة اقصاص.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل الضحايا والمصابين، حيث جرى نقل الضحايا إلى مستشفى المراغة المركزى والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج.

وكلف محافظ سوهاج رئيس مركز ومدينة المراغة فور وقوع الحادث بالتوجه لموقع الحادث، واتخاذ الإجراءات العاجلة لنقل الضحايا والمصابين.
محافظ سوهاج يزور مصابي

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