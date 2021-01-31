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قيادي بـ"المحمدية الشاذلية" يعلن انفصاله عن العشيرة

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قيادي بـ"المحمدية الشاذلية" يعلن انفصاله عن العشيرة قيادي بـ"المحمدية الشاذلية" يعلن انفصاله عن العشيرة

مصراوي Masrawy

09:13 م الأحد 31 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:
أعلن الدكتور ابراهيم مجدي، القيادي بالعشيرة المحمدية الصوفية والطريقة المحمدية الشاذلية، استشاري الطب النفسي، انفصاله عن العشيرة الذراع الدعوية للطريقة المحمدية الشاذلية، وأنه ترك بعد الأحداث التي وقعت داخل الطريقة.

وقال إنه يشعر بغاية الألم والأسف لتركه العشيرة التي أمضى فيها أجمل أيام عمره، في جو روحاني وإيماني بعيدا عن صراعات الدنيا، مشيرا إلى أن والده الراحل دكتور مجدي حسين كان عضو مجلس إدارة العشيرة، أوصاه بالعشيرة خيرا، خاصة أن الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم، بشّر بأنه سيخلف والده في الطريقة، ولكن ما يحدث الآن في الطريقة ليس له علاقة مطلقا بما تربى عليه تعلمه وتلقاه، عن الشيخ محمد زكي إبراهيم، رائد ومجدد التصوف في العصر الحديث.

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