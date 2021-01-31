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وزير البترول: نستورد الغاز بهدف تسييله وإعادة تصديره للخارج

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وزير البترول: نستورد الغاز بهدف تسييله وإعادة تصديره للخارج وزير البترول: نستورد الغاز بهدف تسييله وإعادة تصديره للخارج

مصراوي Masrawy

09:06 م الأحد 31 يناير 2021

(مصراوي):

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة لديها برنامج خاص للاهتمام بالشباب وتمكينهم، مضيفًا: "استطعنا من خلال علاقتنا مع الشركات العالمية، توفير فرص عمل للشباب بالخارج وتدريبهم ليعودوا إلى يتولوا مناصب قيادية في الشركات المختلفة، وهو ما شهدته الفترة الماضية".

جاء ذلك خلال تعقيب النائب على كلمات النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد.

وأضاف الملا، عن استيراد الغاز الطبيعي رغم إنتاج مصر الكبير: "بالفعل حققنا الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز الطبيعي، منذ عام 2018"، متابعًا: "نستورد غاز بهدف تسييله وتصديره عقب ذلك، كنوع من أنواع التجارة".

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