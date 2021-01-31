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وزير السياحة والآثار يستقبل نجيب ساويرس لمناقشة مستجدات تطوير منطقة الأهرامات

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وزير السياحة والآثار يستقبل نجيب ساويرس لمناقشة مستجدات تطوير منطقة الأهرامات وزير السياحة والآثار يستقبل نجيب ساويرس لمناقشة مستجدات تطوير منطقة الأهرامات

مصراوي Masrawy

09:06 م الأحد 31 يناير 2021

(مصراوي):

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار، لمناقشة آخر مستجدات الأعمال بمشروع تقديم وتشغيل ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على أنه سيتم افتتاح مطعم آخر مكشوف بالمنطقة قبل حلول شهر رمضان المبارك، والذي سيكون ذو تصميم على الطراز البسيط من مواد طبيعية بدون أي بناء أو إنشاءات طبقًا لاشتراطات المنطقة الأثرية.

وخلال اللقاء، أشار ساويرس إلى أنه سيتم البدء في توريد عدد من الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة والتي سيتم تشغيلها في مسار منطقة الزيارة بهذه المنطقة الأثرية، حيث اعتمد مركز الاستشارات الهندسية لكلية الهندسة بجامعة القاهرة المواصفات الفنية والاختبارات الميدانية للحافلة الكهربائية التي بدأ التشغيل التجريبي لها في أكتوبر الماضي مع افتتاح أول مطعم سياحي بمنطقة البانوراما بهضبة الأهرامات.

وطبقًا لمشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة، سيتم تشغيل هذه الحافلات في مسار الزيارة بعد منع دخول العربات والأتوبيسات داخل المنطقة الأثرية، من خلال ستة محطات رئيسية تبدأ من محطة مركز الزوار مروراً بمحطة بانوراما واحد ثم محطة منقرع ومحطة خوفو ثم محطة خفرع لتنتهي عند محطة أبو الهول قبل العودة لمركز الزوار مرة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء هندسيا بنسبة 100% من مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة ورفع كفاءة الخدمات بها والذي قامت بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتمويل من ، وتجري الآن الاستعدادات لبدء تشغيل المشروع على أن تكون زيارة المنطقة من مدخل الزوار الجديد من طريق الفيوم.

جدير بالذكر أنه في شهر أكتوبر الماضي تم افتتاح مطعم "ناين بيراميدز لاونج" أول مطعم سياحي بمنطقة البانوراما بهضبة الأهرامات – بدون أي بناء أو إنشاءات طبقًا لاشتراطات المنطقة الأثرية- فهو عبارة عن بناء خشبي بسيط ووسادات تفترش الأرض كالطراز البدوي في موقع فريد يطل على كل أهرامات الجيزة.

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