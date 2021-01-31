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رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يشيد بحجم الإنجاز الضخم بمشروع المتحف الكبير

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رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يشيد بحجم الإنجاز الضخم بمشروع المتحف الكبير رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يشيد بحجم الإنجاز الضخم بمشروع المتحف الكبير

مصراوي Masrawy

09:04 م الأحد 31 يناير 2021

الجيزة - (أ ش أ):

أعرب موسي فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الذي يزور حاليا عن انبهاره بالمتحف المصري الكبير وتصميمه وواجهته الفريدة، وبالآثار المصرية الموجودة به.. مشيدا بما شاهده من إنجاز في هذا المشروع الضخم الذي ينتظره العالم أجمع.

جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق له، للمتحف الكبير.. حيث اصطحبهم الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف في جولة تضمنت زيارة مركز ترميم الآثار والمعامل المختلفة به، والبهو حيث تمثال الملك رمسيس الثاني وعامود الملك مرنبتاح وتمثالين ملكيين من العصر البطلمي بإلاضافة إلى الدرج العظيم وما به من آثار ضخمة.

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والوفد المرافق له عن إعجابهم بمعامل الترميم المجهزة بأحدث الأجهزة العلمية، وبكفاءة ومهارة الأثريين والمرممين المصريين.

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