الاردن : السماح بإدخال شحنة ديزل إلى السوق المحلية بعد إعادة فحصها

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جى بي سي نيوز :- قالت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، السبت، إن شحنة الديزل التي دخلت مستوردة على متن الباخرة " Aldasma"، مطابقة للمواصفات بعد إعادة فحص 3 عينات منها، وسٌمح بإدخالها إلى السوق المحلية.

وأوضحت المؤسسة، في بيان، أنه تم فحص عينات من الشحنة فور وصولها بمختبرات مصفاة البترول الأردنية الحاصلة على الاعتماد من وحدة الاعتماد الأردنية، وبينت نتيجة الفحص تغيرا في لون العينة أثناء فحص التقطير، وهو أمر غير اعتيادي، ووردت ملاحظة من المختبر بخصوص اقتراحهم بإجراء فحوصات إضافية لبيان أثر اللون، وبناء عليه فقد صدر قرار المؤسسة بإعادة تصدير الشحنة.

وأضافت أنه إثر طلب الشركات المستوردة سمح للشركات بتفريغ الحمولة بكفالة مالية لضمان عدم التصرف بالشحنة، تم حجز كامل محتويات الخزان الذي تم التفريغ فيه في العقبة مع تعهد المستورد بإعادة تصدير الشحنة في حال رسوب العينة في الفحص الثاني، وتم إرسال 3 عينات إلى 3 مختبرات معتمدة (مختبرين محليين ومختبر في ألمانيا)، وقد بينت النتائج مطابقة الشحنة، ولم يحدث أي تغير في لون العينات أثناء عملية التقطير وعليه فقد سمح بإدخالها إلى السوق المحلية.

وأشار البيان إلى أن رقابة مؤسسة المواصفات والمقاييس على المشتقات النفطية تبدأ من لحظة دخول البواخر المياه الإقليمية وتستمر أثناء عملية التفريغ في مستودعات التخزين في ميناء العقبة وأثناء عمليه النقل في صهاريج المحروقات وداخل محطات التوزيع وحتى وصول المنتجات لخزان مركبات المستهلكين.

ودعت المؤسسة وسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من مصادرها، مشيرة إلى أنها على استعداد دائم للرد على استفساراتهم والتعاون معها للصالح العام، كما دعت إلى أخذ المعلومة من مصادرها، وأهمية الرجوع إلى المؤسسة التي تعتبر السلطة الرقابية والتفتيشية على قطاع المحروقات.