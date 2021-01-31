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السودان: تسليم قائمة المرشحين للحقائب الوزارية لرئيس غدا

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السودان: تسليم قائمة المرشحين للحقائب الوزارية لرئيس الحكومة غدا السودان: تسليم قائمة المرشحين للحقائب الوزارية لرئيس غدا

مصراوي Masrawy

09:01 م الأحد 31 يناير 2021

الخرطوم - (أ ش أ):
أعلنت الدكتورة مريم الصادق المهدي الناطق الرسمي باسم مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان، أن المجلس اتفق على تسليم قائمة مرشحي الوزارات لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، غدا ليتم إعلان الإنتقالية في الموعد المحدد، يوم الخميس المقبل.
وعقد مجلس شركاء الفترة الانتقالية، اجتماعا مساء اليوم الأحد، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بحضور ممثلي كافة مكونات شركاء الفترة الإنتقالية.
وقالت الدكتورة مريم الصادق المهدي، في تصريح صحفي، إن الاجتماع اطمأن على خطوات سير استكمال التوافق على تشكيل هياكل السلطة الإنتقالية.
وأوضحت أن المجلس استعرض الرؤية السياسية للانتقال وأولويات الحكومة الانتقالية المقدمة من رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، والتي تشمل مبادئ حاكمة وأولويات لعمل الحكومة الإنتقالية.
وأضافت أنه بعد نقاش شفاف تم تحويل تلك الرؤية إلى مكونات المجلس لإبداء الرأي حولها بغرض التوافق عليها، عبر لجنة تنهي عملها خلال فترة وجيزة وذلك قبل إعلان الحكومة الإنتقالية، المقرر يوم الخميس المقبل.

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