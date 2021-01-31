مطالبات لميركل لإعداد "خطة تطعيم وطنية" لمكافحة الوباء

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برلين - (د ب أ)

بعث ميشائيل مولر، رئيس حكومة ولاية برلين الألمانية، بخطاب إلى المستشارة أنجيلا ميركل، أكد فيه على مطلبه الخاص بوضع "خطة تطعيم وطنية" قصيرة المدى لتطعيم سكان ألمانيا ضد كورونا.

وأوضح السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن هناك حاجة إلى وضع خطة زمنية محددة من أجل تحقيق الهدف الخاص بتوفير عرض تطعيم لكل الأشخاص الراغبين في الحصول على تطعيم، بحلول نهاية سبتمبر المقبل.

وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من الخطاب اليوم الأحد.

ورأى مولر أن من الضروري من ناحية توفير معلومات موثوقة وملزمة عن توريدات اللقاح كما أن من الضروري من ناحية أخرى أن يتوافر "قريبًا جدًا" نظرة عامة عن التطور اللاحق في التطعيم في ألمانيا.

وستجري ميركل مشاورات غدًا الاثنين، حول وضع التطعيم ضد كورونا في ألمانيا وذلك في ظل الانتقادات الكبيرة لبطء بدء التطعيم ومشاكل الإنتاج لدى بعض الشركات المنتجة، وستتم المشاورات عبر الفيديو بمشاركة رؤساء حكومات الولايات والعديد من الوزراء الاتحاديين وشركات مصنعة للقاح بالإضافة ممثلين للمفوضية الأوروبية التي اشترت اللقاح من شركات مختلفة لكل دول الاتحاد الأوروبي برمتها.

كان النقص في اللقاح قد تسبب في توترات داخل الائتلاف الحاكم الذي يجمع تحالف ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي.

يذكر أن مولر يتولى رئاسة مؤتمر رؤساء حكومات الولايات، وحث مولر ميركل في خطابه على إعداد نظرة عامة توضح إمكانيات توسيع نطاق القدرات الإنتاجية للقاح " فمن الأمور المهمة على نحو حاسم في ظل الموقف الراهن أن نحشد كل القدرات المتاحة في ألمانيا كموقع للتكنولوجيا الفائقة والاتحاد الأوروبي من أجل دعم إنتاج اللقاح".