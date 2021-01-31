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فريق "بايدن" يعتبر الوصول إليها لغزًا

ذكر موقع "بولتيكيو" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبحث عن 20 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، سبق أن اشترتها الإدارة السابقة، لكن الوصول إليها أصبح يشكل لغزًا للبيت الأبيض، بحسب ما أوردت قناة "الشرق" اليوم الأحد.

ونقل "بولتيكيو" عن مسؤولين كبار في إدارة "بايدن" أن الجرعات وُزّعت على الولايات، لكن لم تُسجَّل بعد على أنها استُخدمت بالفعل في حملة التطعيم؛ إذ ينتظر عشرات الملايين من الأشخاص الحصول على اللقاح.

وأوضح الموقع أن مسؤولين آخرين في الإدارة أُصيبوا بالصدمة عندما علموا بعد وقت قصير من تنصيب "بايدن" أنه لا يوجد سوى القليل في احتياطي اللقاح الفيدرالي.