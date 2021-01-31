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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية "درون مفخخة" باتجاه المملكة

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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية "درون مفخخة" باتجاه المملكة البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية "درون مفخخة" باتجاه المملكة
أشادت بيقظة قوات التحالف.. وقالت: اعتداء سافر وتهديد لأمن المدنيين الآمنين

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرة دون طيّار (مفخّخة) باتجاه المملكة العربية الشقيقة، مؤكدةً أن هذا العمل الإرهابي الجبان يشكل اعتداءً سافراً على سيادة المملكة واستقرارها، وتهديداً خطيراً لأمن وسلامة المدنيين الآمنين، وفق وكالة أنباء البحرين.

وأشادت "الخارجية" بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدة وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، وتضامنها معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سلامة أراضيها وحماية مصالحها، مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات رادعة ضد ممارسات ميليشيا الحوثي الارهابية التي تهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي.البحرين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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