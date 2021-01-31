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اتهام اثنين من أعضاء جماعة "براود بويز" في اقتحام الكابيتول

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اتهام اثنين من أعضاء جماعة "براود بويز" في اقتحام الكابيتول اتهام اثنين من أعضاء جماعة "براود بويز" في اقتحام الكابيتول

مصراوي Masrawy

03:59 ص الأحد 31 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ):
قال ممثلو الادعاء في ولاية كولومبيا الأمريكية مساء السبت إنه تم توجيه لائحة اتهام تتعلق باقتحام مبنى الكابيتول في وقت سابق من هذا الشهر لاثنين من أعضاء جماعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة .

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي في مقاطعة كولومبيا إن الرجلين من نيويورك، وعمرهما 31 و 43 عاما، متهمان بالتآمر والاضطراب المدني والدخول غير القانوني إلى مبان أو أراضى محظورة، من بين تهم أخرى.

ويواجه الرجل البالغ من العمر 43 عاما تهما إضافية، من بينها سرقة ممتلكات عامة، والاعتداء على الضباط ومقاومتهم أو إعاقتهم وتدمير ممتلكات حكومية.

وألقي القبض على الرجلين في البداية يومي 12 و 15 يناير، وهما عضوان في جماعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة وفقا لوثائق الاتهام.

وهاجم حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد الذين يتسمون بالعنف مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

واكتسبت جماعة "براود بويز" شهرة ملحوظة بعد المناظرة الرئاسية الأمريكية الأولى في أكتوبر، عندما تحدث ترامب مباشرة إلى اعضاء الجماعة وطلب منهم "الوقوف إلى جانبه ودعمه".

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