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​​اليوم.. "سيناء الحاضر وتحديات المستقبل" ندوة بالأعلى للإعلام

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​​اليوم.. "سيناء الحاضر وتحديات المستقبل" ندوة بالأعلى للإعلام ​​اليوم.. "سيناء الحاضر وتحديات المستقبل" ندوة بالأعلى للإعلام

مصراوي Masrawy

03:00 ص الأحد 31 يناير 2021

كتب- مينا غالي:

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر؛ اليوم الأحد، في 11 صباحًا؛ ندوة بعنوان "سيناء الحاضر وتحديات المستقبل" بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من قيادات المحافظة؛ في مقر المجلس بمبنى ماسبيرو.

وتناقش الندوة عدة موضوعات عن محافظة جنوب سيناء يأتي على رأسها المشروعات القومية الكبرى التي تمت على أرض جنوب سيناء؛ والتحديات التي تواجه السياحة خاصة في ظل جائحة كورونا؛ وخطط الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات بالمحافظة؛ والمشروعات التنموية التي تحقق التنمية بالمحافظة وتوفر فرص العمل؛ ودور المرأة السيناوية في تنمية المجتمع وازدهاره.

ومن المقرر أن يحضر الندوة عدد كبير من مراسلي الإذاعات والفضائيات الأجنبية؛ وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين المصريين.

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