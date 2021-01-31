موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يخطِّط للمستقبل.. وولادة وزارة جديدة.. و"خاطفة الدمام" تلقى جزاءها

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"نزاهة" تضرب مجددًا في قضية فساد مليارية.. وخطط هائلة لتطوير العاصمة.. وتأجيل موعد رفع تعليق السفر

واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخل من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.

وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث، كان أبرزها إعلان ولي العهد عن الخطط الطموحة التي تستهدف أن تكون الرياض ضمن أكبر المدن الاقتصادية العالمية، كما كشف سموه عن الخطة الخمسية الجديدة لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تستهدف ضخ 150 مليون ريال سنويًا على الأقل في الاقتصاد المحلي حتى عام 2025م.

كما شهد الأسبوع المتخم بالأحداث البارزة ولادة وزارة جديدة نتجت عن ضم وزارة "الإسكان" إلى وزارة "الشؤون البلدية والقروية"، وتعديل اسمها ليكون "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان". فيما واصلت "نزاهة" ضرب الفساد واستئصاله من جذوره، وذلك بعد ضبطها 7 رجال أعمال، و12 موظف بنك، وضابط صف، و5 مواطنين، و7 مقيمين في قضية رشاوى وتحويلات مليارية للخارج.

وعلى النطاق العالمي، تواصلت المناوشات الإثيوبية السودانية على الحدود بين البلدين منذرة باندلاع حرب بينهما. فيما استهدف طردًا مشبوهًا احتوى على مادة مجهولة تسميم الرئيس التونسي.

وفي السطور الآتية موجز لأبرز أخبار الأسبوع الماضي:

خطط هائلة لتطوير العاصمة

أعلن الأمير محمد بن سلمان عن خطط طموحة تستهدف أن تكون الرياض من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، وأن تصل إلى 20 مليون نسمة في 2030، وذلك في خلال مشاركته في الدورة الرابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار.

https://sabq.org/vkBYDX

خطة صندوق الاستثمارات العامة الخمسية

كشف ولي العهد عن إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة، حيث سيعمل الصندوق خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنويًا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي. كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

https://sabq.org/T4F8Sn

"نزاهة" تضرب الفساد

واصلت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عملها في استئصال وضرب الفساد، وذلك بعد ضبطها 7 رجال أعمال، و12 موظف بنك، وضابط صف، و5 مواطنين، و7 مقيمين في قضية رشاوى وتحويلات مليارية للخارج.

https://sabq.org/S7tNRG

ولادة وزارة جديدة

شهد الأسبوع الماضي ولادة وزارة جديدة نتجت عن ضم وزارة "الإسكان" إلى وزارة "الشؤون البلدية والقروية"، وتعديل اسمها ليكون "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان"، وذلك ضمن حزمة قرارات ملكية.

https://sabq.org/95RcJN

تعليق السفر

‫أعلنت وزارة الداخلية عن تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون ابتداءً من الساعة الواحدة صباحًا من يوم الاثنين 5 / 10 / 1442هـ الموافق 17 / 5 / 2021 م بدلاً من 18 / 8 / 1442هـ الموافق 31 / 3 /2021 م.

https://sabq.org/jL3dhH

خاطفة الدمام تتلقى الجزاء

تلقت المتهمة الرئيسة في القضية المتداولة إعلاميًا باسم (خاطفة الدمام) عقابها من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بتأييد الحكم بالقتل تعزيرًا، وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني لمحرم، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية.

https://sabq.org/ZmLC7h

قرارات الوزراء

قرر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين إلغاء هيئة حي السفارات، والسماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي (كل 3 أشهر) كحد أدنى، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات.

https://sabq.org/9mzVFZ

قاذفة نووية تحلق فوق الخليج

حلقت قاذفة أمريكية من طراز "بي-52"، الأسبوع الماضي فوق منطقة الخليج في تشكيل مع مقاتلات "أف-15" تابعة لسلاح الجو السعودي، وذلك في ثالث عرض قوة موجه إلى خصوم الولايات المتحدة وخصوصًا إيران، منذ مطلع العام. وتستطيع القاذفة حمل أسلحة نووية من قاعدة باركسدايل الجوية في لويزيانا جنوب الولايات المتحدة.

https://sabq.org/MrtVNC

إطلاق "كروز السعودية"

أطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة "كروز السعودية" التي تهدف إلى تأسيس قطاع الرحلات البحرية السياحية في المملكة، وتعزيز جهود المملكة لتصبح وجهة سياحية على خريطة الرحلات البحرية السياحية الدولية وتطوير قطاع السياحة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

https://sabq.org/BJD4Cx

استهداف الرئيس التونسي

كشفت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان رسمي، تفاصيل مثيرة للجدل حول الطرد المشبوه الذي تلقته الأسبوع الماضي، وكان يحتوي على مادة مجهولة هدفت الإضرار برئيس البلاد قيس سعيد.

https://sabq.org/LFWPQr

إثيوبيا والسودان على شفير الحرب

تشهد الحدود الإثيوبية السودانية تطورات تنذر باشتعال الحرب قريبًا بين البلدين، خصوصًا بعد أن أقدمت أديس بابا على نشر أسلحة ثقيلة، من بينها: دبابات وبطاريات مضادة للطائرات بالمنطقة الحدودية مع السودان الأسبوعين الماضيين.

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