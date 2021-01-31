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التنسيق الحضاري ينهي أعمال "حكاية شارع" في القاهرة التاريخية (صور)

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التنسيق الحضاري ينهي أعمال "حكاية شارع" في القاهرة التاريخية (صور) التنسيق الحضاري ينهي أعمال "حكاية شارع" في القاهرة التاريخية (صور)

مصراوي Masrawy

02:00 ص الأحد 31 يناير 2021

انتهى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، من تنفيذ أعمال مشروع حكاية شارع بالقاهرة التاريخية، والتى شهدت تنفيذ المشروع بعدد ١٠ لوحات لأهم شوارع المناطق التراثية بالقاهرة التاريخية.

وذلك في شوارع المعز، الغورية، أمير الجيوش، درب قرمز، الخرنفش، بيت القاضي، خان الخليلي، جوهر القائد، الدرب الأصفر، محمد عبده.

وقال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري: تم تركيب اللوحات تحت إشراف فريق عمل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وذلك بحضور الدكتور جمال مصطفى نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

جدير بالذكر أن مشروع حكاية شارع قد تم تنفيذه بعدد 110 شوارع بشوارع القاهرة الخديوية والزمالك وجاردن سيتي ومصر الجديدة، وتستهدف المرحلة الثالثة للمشروع تنفيذ عدد 50 لوحة لحكاية شارع بمدينة الإسكندرية.

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