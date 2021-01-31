الأسبوع في 12 صورة: مشاهد بديعة لتساقط الثلوج في أرجاء العالم

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في هذا التقرير المصور نأخذكم في جولة حول العالم. في خضم الموجة الشتوية القارسة تساقطت الثلوج على مناطق عدة في العالم؛ ما دفع البعض للخروج والتنزه وسط الثلوج.



1- بركان جبل ميرابي الأكثر نشاطًا في إندونيسيا ينثر رماده



2- غزال عربي يقف وحيدًا على رمال صحراء مدينة العين بدولة الإمارات



3- رجل يمتطي حصانًا في حضن أهرامات الجيزة الخالدة إحدى عجائب الدنيا السبع



4- لم تمنعهم العاصفة الثلجية من إعطاء مواطني ولاية أوريجون الأمريكية لقاح كورونا



5- الخيول الأيسلندية تحت وطأة عاصفة ثلجية في مزرعة خيول في فيرهايم بألمانيا



6- قارب يخترق الثلوج في أورنشولدسفيك بالسويد



7- ثعلب جائع يقف حائرًا في رحلة بحثه عن الطعام النادر في ثلوج تركيا



8- رجل يمشي عبر طريق تغطيه الثلوج بالكامل في العاصمة البريطانية لندن



9- شلالات نياجرا ما زالت وجهة جاذبة بالرغم من الموجة الشتوية القارسة والثلوج



10- مشهد لجبال مغطاة بالثلوج في منطقة محمية ريد روك الوطنية بالقرب من لاس فيجاس



11- طفل يلهو على نهر متجمد في بكين بالصين



12- الصيادون يمارسون الصيد في بحيرة بيجون المتجمدة في أونتاريو الكندية