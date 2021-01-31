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الأسبوع في 12 صورة: مشاهد بديعة لتساقط الثلوج في أرجاء العالم

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الأسبوع في 12 صورة: مشاهد بديعة لتساقط الثلوج في أرجاء العالم

في هذا التقرير المصور نأخذكم في جولة حول العالم. في خضم الموجة الشتوية القارسة تساقطت الثلوج على مناطق عدة في العالم؛ ما دفع البعض للخروج والتنزه وسط الثلوج.


1- بركان جبل ميرابي الأكثر نشاطًا في إندونيسيا ينثر رماده

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2- غزال عربي يقف وحيدًا على رمال صحراء مدينة العين بدولة الإمارات

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3- رجل يمتطي حصانًا في حضن أهرامات الجيزة الخالدة إحدى عجائب الدنيا السبع

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4- لم تمنعهم العاصفة الثلجية من إعطاء مواطني ولاية أوريجون الأمريكية لقاح كورونا

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5- الخيول الأيسلندية تحت وطأة عاصفة ثلجية في مزرعة خيول في فيرهايم بألمانيا

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6- قارب يخترق الثلوج في أورنشولدسفيك بالسويد

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7- ثعلب جائع يقف حائرًا في رحلة بحثه عن الطعام النادر في ثلوج تركيا

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8- رجل يمشي عبر طريق تغطيه الثلوج بالكامل في العاصمة البريطانية لندن

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9- شلالات نياجرا ما زالت وجهة جاذبة بالرغم من الموجة الشتوية القارسة والثلوج

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10- مشهد لجبال مغطاة بالثلوج في منطقة محمية ريد روك الوطنية بالقرب من لاس فيجاس

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11- طفل يلهو على نهر متجمد في بكين بالصين

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12- الصيادون يمارسون الصيد في بحيرة بيجون المتجمدة في أونتاريو الكندية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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