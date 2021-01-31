السفارة الأمريكية تهنئ جماهير النصر بالفوز بكأس السوبر السعودي
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تهنئة لجماهير نادي النصر عقب فوزه بلقب كأس السوبر السعودي بعد تتويجه بلقب النسخة السابعة من البطولة على حساب غريمه التقليدي الهلال بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية للبطولة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
ألف مبروك لجميع مشجعي نادي #النصر #العالمي على هذا الفوز المستحق .. و حظا أوفر لنادي #الهلال— U.S. Mission to KSA (@USAinKSA) January 30, 2021
#فينيسا_النصراوية#الهلال_النصر_السوبر_lلسعودي pic.twitter.com/Gxc9gLteND
وهذا اللقب هو الثاني للنصر في المسابقة بعد تتويجه بلقبه الأول الذي كان في النسخة الماضية عقب فوزه على التعاون بركلات الترجيح في المواجهة التي احتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة.
وتفاعل نشطاء بمنصة تويتر مع التغريدة فور بثها على حساب السفارة والتي قالت السفارة فيها ألف مبروك لجميع مشجعي نادي النصر العالمي على هذا الفوز المستحق .. وحظًا أوفر لنادي الهلال، كما رافق التغريدة مقطع فيديو مميز.
ونوه نشطاء بالتغريدة التي وصفوها بالمميزة وتتزامن مع إدارة "بايدن" منوهين بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، مشيدين بتهنئة السفارة للجماهير النصراوية.السفارة الأمريكية بالرياض النصر السوبر السعودي كأس السوبر الهلال كأس السوبر السعودي