أخبار عاجلة

"هنخلص نص الليل".. جبالي يدعو النواب لتقليل طلب الكلمة أثناء جلسات الحكومة -
"في يوم وليلة".. وزير الآثار: السياحة تعرضت للسقوط الحر عقب ظهور كورونا -
"هنخلص نص الليل".. جبالي يدعو النواب لتقليل طلب الكلمة أثناء جلسات الحكومة -
الحكومة تكشف حقيقة خصم تكلفة خدمات خطوط المحمول لمستفيدي "تكافل وكرامة" من الدعم الشهري -
"الهجرة" تناشد المصريين المتوجهين للكويت تأجيل السفر -
بعد اغتيال معارض لحزب الله.. تغريدة "بلا أسف" لنجل نصرالله تثير الجدل -
بالصور.. سقوط أمطار غزيرة على مدن وقرى الغربية -
صرف تعويضات لـ31 مواطنًا من سكان الشريط الحدودي برفح -
توصيل الغاز الطبيعي لـ 65 ألف متعاقد في أسوان -
بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مشروعات الصرف الصحي بالبداري وساحل سليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تسجِّل 547 إصابة جديدة بـ"كورونا".. و46 حالة وفاة

Print
مصر تسجِّل 547 إصابة جديدة بـ"كورونا".. و46 حالة وفاة تسجِّل 547 إصابة جديدة بـ"كورونا".. و46 حالة وفاة
"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء إلى 129293 ومغادرتهم المستشفيات

مصر تسجِّل 547 إصابة جديدة بـ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس السبت خروج 493 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 129293 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 547 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 165418 حالة، من ضمنهم 129293 حالة تم شفاؤها، و9263 حالة وفاة.مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الهجرة" تناشد المصريين المتوجهين للكويت تأجيل السفر

"الهجرة" تناشد المصريين المتوجهين للكويت تأجيل السفر

مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"

مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

ترندات نص الليل .. دعوات المصريين تلاحق الأهلى في الدوحة وجريزمان يبدع مع برشلونة

ترندات نص الليل .. دعوات المصريين تلاحق الأهلى في الدوحة وجريزمان يبدع مع برشلونة

شبكة عيون الإخبارية