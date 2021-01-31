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الأعلى للإعلام يقرر إحالة صحف ومواقع لتحقيقات عاجلة بسبب "الإسراف في قضايا أخلاقية"

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الأعلى للإعلام يقرر إحالة صحف ومواقع لتحقيقات عاجلة بسبب "الإسراف في قضايا أخلاقية" الأعلى للإعلام يقرر إحالة صحف ومواقع لتحقيقات عاجلة بسبب "الإسراف في قضايا أخلاقية"

مصراوي Masrawy

01:17 ص الأحد 31 يناير 2021

كتب مينا غالي

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة بعض المواقع والصحف إلى تحقيقات عاجلة، بسبب الإسراف في نشر القضايا الأخلاقية التي تسيء للمجتمع والأسرة ومن تناولهم، دون سند من القانون أو تحقيقات النيابة العامة.
وقال المجلس في بيان عاجل إنه يجري في الوقت الراهن رصدا دقيقا حول جرائم النشر غير الأخلاقية، بجانب الشكاوى التي تلقاها من المواطنين ومن ذوي الشأن، وكلها تستنكر الخوض في سمعة وأعراض المواطنين البسطاء جرياً وراء جذب الجمهور، دون الوضع في الاعتبار أنهم ينتهكون حرمات مقدسة، ويستبيحون أعراضاً لم تثبت إدانتها، ويسيئون إلى حرية وسائل الإعلام المفترض أن تدافع عن الأبرياء ولا تنتهك الدستور والقانون والقواعد التي تحظر الخوض في السيرة الشخصية دون سند أو دليل.
الجدير بالذكر أن المجلس في حالة انعقاد مستمر لبحث و مناقشة المخالفات و التجاوزات التي تبث علي المواقع و وسائل الإعلام المختلفة و التي من شأنها أن تسئ لسمعة المواطنين دون سند أو إثبات و اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاهها .

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