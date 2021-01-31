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السفارة الأمريكية تهنئ جماهير النصر بالفوز بكأس السوبر السعودي

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السفارة الأمريكية تهنئ جماهير النصر بالفوز بكأس السوبر السعودي

بث

تهنئة لجماهير نادي النصر عقب فوزه بلقب كأس السوبر السعودي بعد تتويجه بلقب النسخة السابعة من البطولة على حساب غريمه التقليدي الهلال بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية للبطولة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وهذا اللقب هو الثاني للنصر في المسابقة بعد تتويجه بلقبه الأول الذي كان في النسخة الماضية عقب فوزه على التعاون بركلات الترجيح في المواجهة التي احتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة.

وتفاعل نشطاء بمنصة تويتر مع التغريدة فور بثها على حساب السفارة والتي قالت السفارة فيها ألف مبروك لجميع مشجعي نادي ‫النصر ‫العالمي على هذا الفوز المستحق .. وحظًا أوفر لنادي الهلال، كما رافق التغريدة مقطع مميز.

ونوه نشطاء بالتغريدة التي وصفوها بالمميزة وتتزامن مع إدارة "بايدن" منوهين بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، مشيدين بتهنئة السفارة للجماهير النصراوية.

السفارة الأمريكية بالرياض النصر السوبر السعودي كأس السوبر الهلال كأس السوبر السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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