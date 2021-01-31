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وزير الدفاع الموريتاني يدعو للصرامة في مواجهة المجموعات المسلحة بأفريقيا

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وزير الدفاع الموريتاني يدعو للصرامة في مواجهة المجموعات المسلحة بأفريقيا وزير الدفاع الموريتاني يدعو للصرامة في مواجهة المجموعات المسلحة بأفريقيا

مصراوي Masrawy

12:29 ص الأحد 31 يناير 2021

موريتانيا - (أ ش أ)

دعا وزير الدفاع الموريتاني حنانه ولد سيدي، إلى ضرورة "توخي الصرامة" تجاه المجموعات المسلحة في دول القارة الإفريقية.

وأكد الوزير الموريتاني، خلال مشاركته عبر منصة الاتصال المرئي في الاجتماع الاستثنائي الثالث للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن في الاتحاد الإفريقي، السبت، ضرورة "الصرامة في مواجهة هذه الجماعات التي تمتلك أسلحة مرخصة وتنشط حاليا في بعض دول الاتحاد الإفريقي".

وشدد على ضرورة أن تأخذ عمليات حفظ السلام بعين الاعتبار حماية الأطفال في التخطيط والنشر وتسيير مأموريات حفظ السلام وتصفية النزاعات في الاتحاد الإفريقي

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