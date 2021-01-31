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كولومبيا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا البرازيلية

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كولومبيا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا البرازيلية كولومبيا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا البرازيلية

مصراوي Masrawy

12:26 ص الأحد 31 يناير 2021

كولومبيا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الكولومبية، مساء السبت، تسجيل أول حالة إصابة بسلالة "كوفيد-19" التي اكتُشفت لأول مرة في البرازيل.

وذكرت الوزارة، عبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نؤكد وجود سلالة P1 البرازيلية لدى مريضة من مدينة تاباتينجا البرازيلية"، موضحة أن المريضة ذات الـ24 عامًا قد تلقت العلاج وشفيت من إصابتها بالفعل.

واكتُشفت السلالة البرازيلية من ، لأول مرة في ريو دي جانيرو، الشهر الماضي، ويقول العلماء إنها قادرة على الانتشار بشكل أكبر من السلالة القديمة.

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