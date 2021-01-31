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.. اعتقال روسي بسبب الشواء على "اللهب الأبدي"

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بالفيديو .. اعتقال روسي بسبب الشواء على "اللهب الأبدي" .. اعتقال روسي بسبب الشواء على "اللهب الأبدي"
عند قاعدة النصب التذكاري لجنود الحرب العالمية الثانية

بالفيديو .. اعتقال روسي بسبب الشواء على

ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية الجمعة الماضية أن أحد السكان المحليين اعتُقل بسبب الشواء فوق نصب تذكاري، يضم شعلة متقدة على الدوام تخليدًا لذكرى جنود الحرب العالمية الثانية، الذين سقطوا في جمهورية داغستان شمالي القوقاز.

وأظهر تسجيل مصوَّر، نشره تليفزيون "داغستان"، رجلاً مسنًّا وهو يجلس القرفصاء قرب اللهب الذي يتصاعد من قاعدة النصب التذكاري، ويشوي اللحوم على ألسنة النار، بينما يتحدث إلى أناس حوله يضحكون.

ويُسمع في التسجيل صوت الرجل المسن وهو يقول: "لا حاجة للفحم"، بينما كان يقلب سيخًا من اللحم على لهب النار داخل "حديقة المجد العسكرية" التي تضم النصب التذكاري في مدينة دربنت.

وأعلن مسؤولون في مدينة دربنت الداغستانية أن الرجل الذي يظهر في الفيديو قد احتُجز لمواجهة تهم إدارية، بحسب وكالة أنباء تاس الحكومية الروسية.

ولم يكشف المسؤولون عن الاتهامات الموجهة للرجل.

وتتكرر الشواء على "اللهب الأبدي" المشتعل أمام النصب التذكاري. وعادة ما تتعامل السلطات الروسية بشكل منتظم مع حوادث من هذا القبيل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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