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نيويورك - (ا ف ب)

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس السبت، بأن وريثة سلسلة متاجر "بابليكس" تبرعت بنحو 300 ألف دولار لتمويل تجمع سبق اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول هذا الشهر.

كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نشر السبت، أن التجمع الذي سبق اقتحام مبنى الكونجرس في 6 يناير تم تمويله من قبل مجموعة تضم أحد أبرز ممولي حملة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت الصحيفة إن مقدم البرامج اليميني المتطرف أليكس جونز سهل التمويل المقدم من جولي جينكينز فانسيلي، وهي من الممولين البارزين لحملة ترامب 2020 . وأضافت أن أموالها ساهمت بنصيب الأسد في تنظيم ذلك الحشد الذي بلغت تكلفته 500 ألف دولار في متنزه إليبس حيث تحدث ترامب وحث أنصاره على "القتال".

وتم اعتقال أكثر من 135 شخصًا فيما يتعلق بالهجوم الذي وقع في السادس من يناير على مبنى الكونجرس حيث كان الأعضاء مجتمعين للتصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن في انتخابات نوفمبر.

وتوفي خمسة أشخاص بينهم رجل شرطة في مبنى الكونجرس. وقالت سلسلة متاجر بابليكس على تويتر إن فانسيلي ليست موظفة في السلسلة "ولا تشارك أيضًا في عملياتنا التجارية، ولا تمثل الشركة بأي شكل من الأشكال. ولا يمكننا التعليق على تصرفات السيدة فانسيلي".