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الديمقراطيون يعدون شكلاً مختلفًا من أشكال الاتهام بالتقصير لمحاكمة

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الديمقراطيون يعدون شكلاً مختلفًا من أشكال الاتهام بالتقصير لمحاكمة ترامب الديمقراطيون يعدون شكلاً مختلفًا من أشكال الاتهام بالتقصير لمحاكمة

مصراوي Masrawy

12:03 ص الأحد 31 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ)

تشير التوقعات إلى أن المحاكمة الثانية لاتهام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، بالتقصير ستكون أسرع وأسهل في الفهم وأشد قوة وربما تكون مدعومة بمواد من داخل البيت الأبيض خلال تولى ترامب .

وذكرت اليوم صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن النواب الديمقراطيين فى مجلس النواب المسؤولين عن المحاكمة المقبلة التي ستنعقد في مجلس الشيوخ والذين يقومون بدور المدعين، يستعدون لما يعد بإجراء مختلف جذريًا، مسلحين بالدروس المستفادة من أول محاكمة لاتهام ترامب بالتقصير، وبقضية أكثر وضوحًا ومباشرة فى ظل سيطرتهم على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض.

وفي هذه المرة، صوت مجلس النواب على اتهام ترامب بالتقصير في غضون أسبوع بسبب التحريض على اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من يناير.

ومثلما حدث في عام 2020، فإن تبرئة ترامب شبه مؤكدة لأن الأمر يتطلب أصوات 67 من أعضاء مجلس الشيوخ لإدانته، وصوت معظم الجمهوريين في وقت سابق من هذا الأسبوع على أن محاكمة الاتهام بالتقصير غير دستورية لأن ترامب ترك منصبه بالفعل.

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