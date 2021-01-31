أمريكا: حصيلة إصابات كورونا تصل إلى 26 مليونًا

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واشنطن - (د ب أ)

ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، بنسبة 7ر0 بالمئة خلال 24 ساعة اليوم السبت بتوقيت نيويورك، لتصل إلى 26 مليون حالة إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني أعلى من متوسط الزيادة على مدار الأسبوع الماضي، وهو 6ر0 بالمئة.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بواقع 29ر3 مليون إصابة، بزيادة نسبتها 6ر0 بالمئة، مقارنة بالوقت نفسه في اليوم السابق.

وشهدت ولاية نيوجيرسي زيادة بنسبة 7ر1 بالمئة في الإصابات مقارنة بالوقت نفسه أمس الجمعة، ليرتفع إجمالي الإصابات بها إلى 692 ألفا و543 حالة.

كما سجلت ولاية تكساس أكبر عدد وفيات جرى تسجيله في الـ24 ساعة الماضية، حيث توفي بها 622 شخصًا جراء الإصابة بفيروس كورونا.