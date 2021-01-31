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مسجل خطر يقتل زوج شقيقته لدفاعه عن صاحب كشك رفض دفع "إتاوة"

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مسجل خطر يقتل زوج شقيقته لدفاعه عن صاحب كشك رفض دفع "إتاوة" مسجل خطر يقتل زوج شقيقته لدفاعه عن صاحب كشك رفض دفع "إتاوة"

مصراوي Masrawy

12:10 ص الأحد 31 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي خفير خصوصي مصرعه، إثر دفاعه عن صاحب كشك، رفض دفع إتاوة لشقيق زوجته، والذي أطلق عليه عيارًا ناريًا أودى بحياته.
حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث.

التفاصيل بدأت بتلقي اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من العقيد شريف الدخاخني، مأمور مركز قليوب، بوفاة "محمد.ع"، خفير خصوصي، بطلق ناري إثر دفاعه عن صاحب كشك رفض دفع إتاوة، فرضها، شقيق زوجته المدعو "سيد.م.م"، وشهرته "حماصة"، 40 عاما.

جرى ضبط المتهم، ونقل جثة المتوفى للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي صرحت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن جثة المتوفى، وطلب تحريات المباحث.

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