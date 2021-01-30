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تجارب جديدة تثير القلق من مراوغة سلالات كورونا للقاحات

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تجارب جديدة تثير القلق من مراوغة سلالات كورونا للقاحات تجارب جديدة تثير القلق من مراوغة سلالات كورونا للقاحات

مصراوي Masrawy

10:31 م السبت 30 يناير 2021

نيويورك - (د ب أ)

أظهرت بيانات جديدة أن لقاحين مضادين لكورونا أقل فعالية بكثير في جنوب إفريقيا منهما في أماكن أخرى تم اختبارهما فيها، مما زاد من المخاوف من أن يجد طرقًا بسرعة للتهرب من أقوى أدوات العالم لاحتوائه.

ونقلت اليوم صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" عن شركة "نوفافاكس" الأمريكية، أنه على الرغم من أن لقاحها كان فعالًا بنسبة 90% تقريبًا في التجارب السريرية التي أجريت في بريطانيا، فقد انخفض الرقم إلى 49% في جنوب إفريقيا، وأن جميع الإصابات تقريبًا التي حللتها الشركة في جنوب إفريقيا

شملت السلالة "بي.1.351" التي ظهرت هناك في أواخر العام الماضي وانتشر في الولايات المتحدة وما لا يقل عن 30 دولة أخرى.

وأعلنت شركة "جونسون آند جونسون" أمس الجمعة، أن اللقاح الجديد فعال بنسبة 72% في الوقاية من الأعراض المعتدلة أو الشديدة في الولايات المتحدة، مقارنة بـ 66% في أمريكا اللاتينية و57% في جنوب إفريقيا.

وأشارت الاختبارات المعملية إلى أن اللقاحات المصرح بها في الولايات المتحدة، أحدهما من شركة فايزر وبيونتيك، والآخر من موديرنا والمعاهد الوطنية للصحة، يؤدي إلى استجابة مناعية أقل في مواجهة سلالة كورونا التي ظهرت في جنوب إفريقيا.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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