بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعلن قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

وكالات:

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي، ومنصب رئيس الوزراء، بعد نحو أسبوع من تلقي الترشيحات.

وقالت البعثة الأممية إلى ليبيان في بيان، اليوم السبت إنه "بعد فترة الأسبوع لتلقي الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية والتي انتهت في 28 يناير، تعلن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء".

ووفقا لبيان البعثة الأممية، على موقعها الإلكتروني، فإن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد عمار المشري، و وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، بين أبرز الاسماء المرشحة للمجلس الرئاسي.

وبحسب البيان أيضًا، فإن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أحمد معيتيق، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، بين أبرز المرشحين لمنصب رئيس الوزراء.